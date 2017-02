20:16, 17 Shkurt 2017

Dy grekë janë ndaluar ditën sotme në qytetin e Vlorës pasi u kapën duke peshkuar në ujërat shqiptare, pa leje.

Efektivët e qytetit bregdetar u vunë në lëvizje pas një informacioni të marrë rreth orës 14:25, se në drejtim të Ftelesë kishte hyrë një mjet lundrues grek dhe po peshkonte në ujërat tona.

Babë e bir, A.F., 41 vjeç dhe S.F., 13 vjeç u gjetën në vendin e quajtur “Ishulli i Francezit” rreth 0.8 milje në ujërat tona. Ata lundronin me një gomone me gjatësi rreth 5 metra, me mbishkrimin “Orion”, shkruan Tv Klan.

Policia ndaloi dy grekët dhe sekuestroi mjetin e tyre lundrues, me dy motora të markës “Mariner” 40 HP dhe “Suzuki” 25 HP.

Ndaj këtyre dy personave ka filluar procedimi penal për veprat penale “Kalimi i paligjshëm i kufirit shtetëror” dhe “Peshkimi i ndaluar”, përcjellë Klan Kosova.

