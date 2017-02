9:14, 27 Shkurt 2017

Një mjet lundrues gomone dhe dy automjete janë kapur në plazhin e Zvërnecit, ku janë sekuestruar plot 900 kilogramë kanabis sativa.

Operacioni i koduar “Forest” ka vënë në pranga 6 persona, Eduart Grabova, 39 vjeç, banues në fshatin Babicë e Madhe, Redjan Hasanaj, 28 vjeç, banues në Vlorë, Napolon Arshiaj, 27 vjeç, banues në fshatin Lepenicë, Ilir Qejvani, 24 vjeç, banues në Vlorë, Jani Bajramaj, 24 vjeç, banues në fshatin Lukovë, Eduart Abazi, 49 vjeç, banues në Vlorë.

Seksioni për Hetimin e Narkotikëve pranë DVP Vlorë kishte filluar hetimin prej 1 muaji me Prokurorinë e Vlorës, nëpërmjet të cilit mbrëmjen e kaluar, në bashkëpunim me Policinë Kufitare Vlorë dhe Guardia di Finanza, në bazë të këtij hetimi kanë bërë të mundur kapjen e kësaj sasie të konsiderueshme me lëndë narkotike, në tentativë për t’u trafikuar, shkruan gazeta Shekulli.

Lënda narkotike me peshë totale prej 900 kilogramë, u gjet rreth 50 m larg bregut të detit, e paketuar nëpër pako me peshë 15­30 kg secila, me mbështjellje natribani.

Mjeti lundrues u largua menjëherë sapo ndjeu ndërhyrjen e forcave të policisë nga toka dhe në tentativë për t’i shpëtuar ndjekjes, por u bllokua nga Policia Kufitare dhe GdF pak minuta më vonë në Gjirin e Portonovës, Zvernec.

Mbi bazën e këtij operacioni, gjatë ndjekjes së vazhdueshme të bashkëpunëtorëve të kësaj lënde narkotike, Policia ka bërë të mundur kapjen e pilotit të gomones dhe ndihmësit të tij të cilët u arrestuan pas 8 orë ndjekjesh në pyllin e fshatit Pish Poro.