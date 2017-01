10:15, 20 Janar 2017

Policia e Vlorës ka arritur të arrestojë një person të dënuar me burgim të përjetshëm për vrasje të trefishtë në vitin 2013.

Policia e Vlorës, duke patur parasysh rrezikshmërinë shoqërore të tij, ka kërkuar ndihmë nga Forcat Speciale Renea Tiranë, të cilët në bashkëpunim kanë realizuar kapjen e këtij shtetasi të dënuar me burgim të përjetshëm, i cili kishte rreth 4 vite në arrati. Policia dispononte informacion se ky shtetas strehohej edhe në 2 banesa të tjera me qira brenda në qytet. Të tre banesat i mbante me qira që prej muajit gusht të vitit 2016 dhe i përdorte për t’i shpëtuar ndjekjes së policisë.

Delin Hajdaraj akuzohet për vrasjen e Sokol Isufajt, 34 vjeç nga Roskoveci i Fierit, Diana Ademit, 53 vjeçe, nga Vlora dhe 17-vjeçarit nga Përrenjasi, Serdi Bajlozi.

