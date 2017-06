15:49, 12 Qershor 2017

Një makinë është shkrumbuar në gjatë orëve të para të mëngjes në qytetin bregdetar të Vlorës.

Mësohet se makina tip “Toyota” me targë “AA 635 El”, e cila i përket shtetaset me inicialet O.H, dhe është djegur në lagjen “Pavarësia” rreth orës 02:40,.

Raportohet se automjeti në momentin që ëstë djegur ka qenë i parkuar.

Fatmirësisht nga djegia e makinës nuk ka patur persona të lënduar, ndërkohë që po hetohet për zbardhjen e shkaqeve të ngjarjes./shekulli

