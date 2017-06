Ambasadorja e Kosovës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Vlora Çitaku, përgëzoi trajnerin e Real Madridit, Zinedine Zidane, pas fitores së Real Madridit në finalen e Ligës së Kampionëve.

Por, në postimin e saj në Twitter, ajo po ashtu tha se i vjen keq për kryeministrin e Shqipërisë, Edi Ramën, i cili tashmë dihet që është tifoz i flaktë i Juventusit, që u mposht nga ekipi madrilen.

Well done maestro! From a #FCBarcelona fan, with love! Felling sorry for @ediramaal and @uranikbegu 🙂 pic.twitter.com/YROCiEFQKa

— Vlora Çitaku (@vloracitaku) June 3, 2017