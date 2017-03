20:25, 16 Mars 2017

Azem Vllasi, ish lider komunist i Kosovës, u sulmua pak ditë me parë nga një person i armatosur.

Autor i sulmit, ishte Murat Jashari, i cili tha se iu kundërvu një politikani që i bëri dëm vendit.

Por për çfarë tradhtie akuzohet Vllasi? Dyshime e opinione ka se krejt kjo mund të ketë bazën në qëndrimet e ish politikanit për ngjarjet e marsit të vitit 1981.

Këtë dyshim e shton edhe më shumë, fakti që sulmi ndaj avokatit ndodhi po në muajin mars të 2017.

Por, kështu nuk mendon edhe Vllasi, edhe pse ai qëndrimin për demonstratat e studentëve të para 36 vjetëve nuk e ka ndryshuar.

Bile, këtë e thotë edhe në librin e tij të botuar së fundmi, “Kosova: Fillimi që nuk harrohet” dhe atë jo vetëm njëherë.

Në pjesën ku flet për ngritjen e lëvizjeve ultra majtiste në Kosovë, Vllasi thotë asgjë nuk ishte e arsyeshme në ato demonstrata.

Bile, ai në librin e tij e ngrit si çështje atë se kush dhe kundër kujt doli në protesta në kohën, kur shqiptarët kishin përjetuar një progres brenda Jugosllavisë.

Sipas ish kreut të komunistëve në Kosovë, zhvillime të tilla më së shumti i konvenonin Serbisë, e cila priste çdo moment pas vdekjes së Titos, ta kthente Kosovën nën sovranitetin e saj.

Ai kujton se as me 11 e as më 26 mars, organizatorët e demonstratave nuk e dinin se çfarë donin, pasi që nuk kishin kërkesa të qarta.

Bile, avokati Vllasi përmend edhe fjalimin “historik” të Ali Lajqit me 11 mars dhe pyetjen e tij, se pse Kosova nuk po bëhej Republikë me 26 mars.

Por, sipas tij, edhe kërkesa për Kosovën Republikë, nga disa demonstrues ishte e pasinqertë.

Kjo pasi gjithçka nisi për ushqim të dobët e doli te republika e bashkimi kombëtar.

