“Duhet rregulluar trafiku i qytetit, me një pjesë të madhe të rrugëve që duhen bërë njëkahore. Rikonceptimi ka të bëjë edhe me gjetjen e mënyrave që trafiku urban të shkojë edhe në pjesë të qytetit ku tani nuk ka asnjë linjë”

19:27, 13 Tetor 2017

Kandidati i AAK-së për kryetar të Prishtinës, Arbër Vllahiu, ka treguar planin e tij për rikonceptimin e trafikut në kryeqendër, me bazë në fuqizimin dhe shtrirjen e gjerë të Trafikut Urban.

Ai ka deklaruar se kjo duhet të bëhet në disa fronte, në mënyrë që problemi të zgjidhet, duke nisur me shtimin e numrit të autobusëve, shtrirjen e linjave dhe ridrejtimin e trafikut në pjesë të caktuara.

“Do të ndërtojmë edhe dy parkingje të mëdha nëntokësore, ku qytetarët do t’i lënë makinat e tyre, dhe do të përdorin trafikun urban. Po ashtu, duhen ndërtuar unaza që do ta lironin qarkullimin në fyte të ngushta”./klankosova.tv

