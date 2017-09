22:13, 19 Shtator 2017

Kandidati për Kryetar të Prishtinës nga radhët e AAK-së, Arbër Vllahiu, ka folur për shëndetësinë dhe arsimin, dhe disa nga planet që do t’i ndërmarrë në rast se vjen në pushtetin lokal, njofton Klan Kosova.

“Duhet parë një gjë tjetër, është mirë që të ketë Prishtina edhe një spital të vetin”, tha Vllahiu në Zonën e Prishtinës.

“Neve na kanë bindur që kjo është zgjidhja më e mirë, shëndetësia ka nevojë posaçërisht, te pjesa primare, ka nevojë edhe për kuadro të shkolluar”.

“Vijmë te një pjesë tjetër që ka të bëjë me reformat në arsim që fllojnë nga niveli qendror në nivelin lokal”, shtoi ai, duke thënë se pavarësisht kësaj, ata mund t’i krijojnë kushtet elementare për nivelin lokal.

Përpos shëndetësisë, Vllahiu ka folur edhe për arsimin, duke bërë një ndërlidhje të këtyre dy fushave.

“Është me rëndësi ta kthejmë, nën një , sistemin e arsimit, edhe fillor, edhe atë të mesëm, në një mësim një turnësh, ose në një ndërrim, e kjo bëhet duke shtuar kapacitetet shkollore, edhe të kuadrove”.

“Ligjet në Kosovë ka mundësi të ndryshohen, ne i ndryshojmë ligjet në bazë të nevojave dhe rrethanave në të cilat jetojmë”.

“Ka shumë shembuj të shkollave ku duhet intervenime, tani a do të ndërtojmë objekte të reja shkollore? Natyrisht se po!”

“Aty ku do të mund të ndërtohet objekti i ri shkollor, do të ndërtohet objekti i ri shkollor”.

“Nuk mund ta them që sonte se do t’i ndërtojmë 15 shkolla, por do të them se do të ndërtojmë objekte shkollor,e për të ndihmuar në çlirimin e krejt atyre hapësirave të ngarkuara, dhe natyrisht duke i dhënë një cilësi më të madhe mësimdhënies dhe mësimnxënies”, shtoi ai.

