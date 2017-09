15:31, 28 Shtator 2017

Kandidati për kryetar të Prishtinës nga AAK, Arbër Vllahiu ka vizituar sot “Shoqatën e të Verbërve dhe me të pame të dobësuar të Kosovës”.

Vllahiu pas takimit në këtë shoqatë, dha një mesazh në faqen e tij zyrtare në Facebook.

“Në Shoqatën e të Verbërve dhe me të pame të dobësuar të Kosovës, duke dëgjuar shqetësimet dhe problemet e tyre. Kërkesat e komunitetit të parealizuara, të padëgjuara. Shoqëria jonë vlerësohet duke qenë gjithëpërfshirëse. Komuniteti i personave me aftësi të kufizuara do të ketë qasje të plotë në çdo shërbim, përfshirje në punësim, qasje në çdo vend, çdo objekt, transport publik të përshtatshëm për këtë kategori, sinjalistike, trotuare. Shkopi i bardhë do të trajtohet me dinjitet. Do të jetë pjesë e barabartë e shoqërisë dhe komunitet i vlerësuar. Zgjidhja për problemet, hallet, shqetësimet e tyre është me vizionin tonë për të ardhmen e qytetit. #PërPrishtinën e integruar dhe gjithëpërfshirëse”, ka shkruar ai, njofton Klan Kosova.

Pas vizitës së tij në këtë shoqatë, Vllahiu vizitoi edhe Shkollën Fillore “Elena Gjika”.

Ai u takua me Drejtorin e Shkollës, Fisnik Thaqi dhe bashkëbiseduan për zgjidhjet e domosdoshme të shkollave, në tërësi, në Komunën e Prishtinës.

“Në Shkollën Fillore “Elena Gjika” në Kryeqytet. Dëgjova ecurinë e procesit mësimor. Mungesat që ka shkolla dhe sfidat me të cilat përballet. Qartësova vizionin për një sistem të depolitizuar të arsimit, për zgjidhjen e problemeve me infrastrukturën, duke ndërtuar shkolla të reja, që zgjidhin problemin e mbingarkesës së shkollave me nxënës dhe ofrojnë mësim tërë ditor, për rritjen e cilësisë në mësim, për gjithëpërfshirje, për objektet përcjellëse, për sigurinë në shkolla dhe luftimin e kriminalitetit. Për arsimin e zhvilluar, që e zhvillon komunën, shtetin që zhvillon shoqërinë në tërësi. #PërPrishtinën që frymon me të ardhmen”, ka shkruar Vllahiu në Facebook pas këtij takimi.

