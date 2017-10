12:18, 11 Tetor 2017

Kandidati për Kryetar të Prishtinës, Arbër Vllahiu, në Ditën Ndërkombëtare të Vajzave sot ka vizituar Rrjetin e Grave të Kosovës, transmeton Klan Kosova.

“Në Ditën Ndërkombëtare të Vajzave, bashkë me Igballe Rugovën, nga Rrjeti i Grave të Kosovës për t’i dhënë përkrahjen për punën e madhe që vazhdon të bëjë”, shkruan Vllahiu në Facebook.

“Roli i gruas në shoqërinë tonë është i jashtëzakonshëm, i madh në çdo periudhë”.

“Përfaqësimi i saj në institucione e vendimmarrje, i vogël. Barazia gjinore duhet të jetë thelbi i shoqërisë, forcë shtytëse. Gruaja është themeli dhe ajo duhet të trajtohet me respekt, barabarësisht dhe me dinjitet”.

“Përfaqësimi i saj në pushtetin komunal do të jetë i garantuar dhe i barabartë. Gratë sipërmarrëse që punësojnë gra do të lirohen nga taksat”.

“Do të subvencionohen ndërmarrësit e grave veçanërisht në fushën e bujqësisë. Gratë vetushqyese do të ndihmohen dhe do të krijohet fond i veçantë për to. Ligjet duhet të zbatohen në tërësi dhe ligji për barazinë gjinore do të jetë bazë e punës”.

