Drejtori i kulturës në komunën e Prishtinës dhe njëherit kandidat për asamblenë e kryeqytetit nga radhët e AKR-së, Besart Vllahinja, ka njoftuar se për kryeqytetasit po krijohen ambiente të reja e të përshtashme për gjithë kulturë e spordashësit e komunës së Prishtinës, sipas tij falë investimeve, renovimeve që po bëhen në teatrin “Dodona”, në bibliotekën “Hivzi Sylejmani” e në terenet sportive të kryeqytetit.

“Fëmijët,e të rinjtë për pak kohë do kenë një hapësirë më të mirë e më të pastër për të përcjellë shfaqje kulturo-artistike në teatrin “Dodona” në kryeqytet. Hapësira e veçantë për publikun dhe për gjithë stafin artistik, do të arrihet falë investimeve, renovimit, të cilat po kryhen sipas planit dinamik, në teatrin e qytetit.

Përveç ambientit të pastër, teatri “Dodona” do bëhet edhe me një muze të veçantë, ku aty saktësisht do zënë vend kukullat e dikurshme të cilat u përdorën për shfaqje të ndryshme për vite me radhë.

Edhe në ambientet e bibliotekës së qytetit “Hivzi Sylejmani” po bëhen renovime për të krijuar një ambient sa më të përshtatshëm për të gjithë lexuesit, të cilët edhe mund të zgjedhin njërin nga 900 titujt shkencor me të cilët fundmi është pajisur ky institucion.

E të gjithë ata që duan relaksim në ambient të hapur mund të luajnë në terrenet sportive të kryeqytetit, të cilat janë rregulluar tashmë (shumica prej tyre).

Por kjo nuk është e tëra, drejtoria e kulturës do të bëjë edhe më shumë, mund të realizojë edhe më shumë projekte në të ardhmen e gjithë kjo falë punës e angazhimit të palodhshëm të stafit të drejtorisë. Na mbetet ende të punojmë e angazhohemi për qytetarët e Prishtinës, dhe do ta bëjmë.

E unë si kandidat për asamblenë e Prishtinës, mund të shtyjë shumë projekte para për këtë sektor e të tjerë që do ishin shumë të nevojshme e dobishme për të gjithë kryeqytetasit, ashtu sic bashkë me stafin e drejtorisë arritëm me shumë përkushtim e punë të realizojmë këto projekte, e nisëm shumë të tjera që janë në realizim e sipër”, ka njoftuar Vllahinja.

