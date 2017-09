16:22, 24 Shtator 2017

Kandidati i AKR-së për asamblist në kuvendin komunal të Prishtinës, e njëherish edhe drejtor i kulturës në këtë komunë, Besart Vllahinja, shpalosi platformën e tij politike në një tubim të kësaj partie në Hajvali.

Sipas tij, kjo platformë do i hyjë në punë edhe programit qeverisës të AKR-së, transmeton Klan Kosova.

Një nga pikat e kësaj platforme ka të bëjë me krijimin e një sistemi digjital për turistët. Ai thotë se turistët që do vinë në Prishtinë do kenë mundësi të informohen për objektet kulurore, artistike e historike, e ato të trashëgimisë kulturore të kryeqytetit përmes një sistemi digjital të informimit, i cili do të ishte në shërbim të turistëve.

Po ashtu në këtë program parashihet që të kërkohet të ndërtohet edhe një qendër për testim elektronik të nxënësve si dhe ndërtimin e objekteve të destinuara për bizneset (start up), transmeton Klan Kosova.

Interesante