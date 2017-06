17:04, 30 Qershor 2017

Shefja e delegacionit të BE-së në Shqipëri, Romana Vlahutin e sheh shumicën e votave për PS-në si një mandat të qartë për reforma.

“Tani, pas votimeve, – thotë Vlahutin, – puna jonë si Delegacion i BE-së është të përqëndrohemi te reformat që duhen zbatuar, në mënyrë që Shqipëria të ecë drejt anëtarësisë së plotë”.

“Ne presim, në këtë kuptim, që qeveria e re të rimarrë përgjegjësi të plotë për reformat, meqë kjo votë ishte në njëfarë mënyre mbështetje për programin e reformave. Mendoj që shumica e analistëve në Shqipëri e shohin si të tillë dhe kjo është një përgjegjësi shtesë, për gjithë ata që janë zgjedhur nga populli shqiptar”, tha Romana Vlahutin, ambasadore e BE-së në Tiranë.

Duke e evidentuar Reformën e Drejtësisë si prioritare në këtë moment, ambasadorja kujton se ajo ajo ka qenë pjesa qëndrore e përpjekjeve të bllokut gjatë këtyre dy viteve e gjysmë, për arsyen e thjeshtë se, pa shtetin e duhur ligjor, vendi nuk mund të përparojë si shoqëri, si ekonomi, por edhe në ambiciet e veta për t’u bërë anëtare me të drejta të plota e Bashkimit Europian, transmeton Klan Kosova.

“Janë caktuar komisionet e rivlerësimit, – kujton ajo. – Vëzhguesit ndërkombëtarë janë përzgjedhur, ndërtesa (ku do të kenë selinë institucionet e Vettigut) po mobilohet, e po hartohet rregullorja. Shkurt, rivlerësimi i gjykatësve dhe prokurorëve do të nisë shumë shpejt. Si një pjesë kyçe e nismës, ai duhet gjithashtu të dëshmojë me rezultate, besueshmërinë e përpjekjeve për reforma”, vazhdon Vlahutin, ndërsa thekson më tej se një mandat i fortë nënkupton edhe përgjegjësi shumë të madhe.

