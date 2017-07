9:10, 16 Korrik 2017

Femra më e votuar në Kosovë dhe njëra nga deputetët më të votuar në Kuvendin e Kosovës, Vjosa Osmani, ka thënë se është pro kontaktit dhe bisedave me Vetëvendosjen, përkundër përjetimeve jo të këndshme që kanë me këtë parti për disa vite.

“Por, qëllimi është që PDK të dërgohet në opozitë”, ka thënë ajo për RTV Dukagjini, duke shtuar se nuk është lehtë të arrihet një koalicion me Vetëvendosjen, pasi VV është parti e majtë e LDK parti e qendrës së djathtë.

Osmani tha se nëse AAK dhe Nisma largohen nga PDK, LDK është e hapur për të biseduar me to, por shton se LDK më mirë do ta ketë të kalojë në opozitë.