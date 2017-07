20:25, 5 Korrik 2017

Në mëngjesin e sotëm policia në Suharekë është njoftuar nga një qytetar i Bllacës për vjedhjen e dy veturave.

Pas bisedës së zyrtarëve policorë me denoncuesin e vjedhjes, është bërë e ditur se një veturë BMW-X5 me targa italiane dhe një tjetër GOLF-7 me targa vendore kishin qenë të parkuara njëra në oborrin e shtëpisë dhe tjetra në parkingun e restorantit, pronë e familjes, transmeton Klan Kosova.

Gjatë orëve të natës, të dyshuar të panjohur pasi kishin hyrë në katin e parë të shtëpisë, kishin kryer kontroll dhe kishin vjedhur ca para dhe çelësat e veturave me të cilat janë larguar në drejtim të panjohur.

Vlera e veturave, sipas ankuesit është njëra 12000 dhe tjetra 27000 euro. Hetues policorë po punojnë për zbardhjen e rastit, transmeton Klan Kosova.

