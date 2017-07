10:37, 3 Korrik 2017

Kryetari i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, Talat Xhaferi sot me ftesë të kryetarit të Kuvendit malazez Ivan Brajoviq, do të kryej vizitën e parë zyrtare në Mal të Zi.

Siç njoftoi Kabinet i kryetarit të Kuvendit, në kuadër të vizitës zyrtare Xhaferi do të realizojë takime me kreun shtetëror të Malit të Zi dhe me kryetarin e Komunës së Ulqinit, shkruan Alsat M.

