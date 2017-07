15:06, 11 Korrik 2017

Me krijimin e sistemit të sigurimit për prodhimtarinë bujqësore, i cili pritet të fillojë së implementuari që nga viti i ardhshëm në vendin tonë, do të arrihet menaxhimi i rreziqeve të ndryshme në këtë prodhimtari, duke i parandaluar apo minimizuar pasojat e tyre negative.

Për zhvillimin e këtij sistemi tashmë Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural dhe IFC-ja, anëtare e Grupit të Bankës Botërore kanë nënshkruar Marrëveshje bashkëpunimi për të zhvilluar sistemin e sigurimit për prodhimtarinë bujqësore në Kosovë.

Në vazhdën e këtij procesi, sot është mbajtur takimi i sektorit të sigurimeve bujqësore në Kosovë, në të cilin ka marrë pjesë ministri në detyrë MBPZHR-së, Memli Krasniqi, përfaqësues të BQK-së, të IFC-së në Kosovë, të Kompanive të Sigurimit, si dhe përfaqësues të shoqatave të fermerëve, ku para tyre është prezantuar projekti për sigurime bujqësore në Kosovë.

Me këtë rast, Krasniqi, tha sezhvillimi i këtij sistemi do të jetë një hap shumë i rëndësishëm që do të ndikojë fuqishëm në rritjen e prodhimtarisë bujqësore në vend dhe tregoi se implementimi i tij do bëhet për herë të parë në Kosovë, transmeton Klan Kosova.

