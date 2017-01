13:00, 1 Janar 2017

Debati Cristiano Ronaldo v Lionel Messi me gjasë nuk do të mbarojë kurrë. Dy lojtarët janë shumë të lidhur, produkte të një talenti që të lë pa fjalë, me fatin apo fatkeqësinë e të jetuarit në të njëjtën kohë. Por ndërsa 2015-ta ishte qartazi vit i Lionel Messi, viti që lamë pasi i takoi krejtësisht Cristiano Ronaldo.

Portugezi mund të mos e ketë fituar La Liga në vitin 2016, por nën urdhrat e Zinedine Zidane ai e ndihmoi Real Madrid të përfundojë sezonin me 12 fitore radhazi, në pozitën e dytë, me vetëm një pikë më pak se Barcelona. Ai po ashtu mund të mos ketë qenë golashënuesi më i mirë i ligës, por ishte i dyti, me 35 rrjeta të tundura, njofton Klan Kosova.

Heq këto, Ronaldo fitoi gjithcka që mund të fitohej. Në finale të Ligës së Kampionëve ai shënoi penaltinë përfundimtare që i dha Real Madrid trofeun, mbi rivalin lokal Atletico. Në fund të vitit ai e thelloi suksesin duke i dhënë Los Blancos edhe trofeun e Kupës së Botës për klube. Ronaldo fitoi Topin e Artë, për të katërtën herë në karrierë.

Por kurorën e këtij viti, që e vë mbi të gjithë, e mori në ndeshjen nga e cila për shkak të lëndimit u nxor pas vetëm 25 minutash. Finalja e Euro 2016 nuk ishte aspak ndeshje “paqeje” dhe me dëmtimin në ligament të marrë kohë më parë një ndërhyrje “e qëllimshme!” e Dimitry Payet bëri që asi portugez të duhet të lëshojë fushën. Por ndikimi i tij në ndeshje vazhdoi, ndërsa njeriu i cilësuar shpeshherë si egoist i pandreqshëm drejtoi bashkëlojtarët nga stoli, me më shumë pasion dhe vëmendje se vet përzgjedhësi, njofton Klan Kosova.

Dhe kur gjithcka mori fund, fjalimi i tij për bashkëlojtarët, stafin e skuadrës dhe familjen nuk reflektoi vec përulësi të pastër.

“Vetëm kjo mungonte”, tha ai atë natë në Paris. Jo më. /klankosova.tv

INÉDITO: @Cristiano Ronaldo, no campo ou fora dele. O melhor do mundo como nunca viu. pic.twitter.com/tBmVdjdKbt — selecaoportugal (@selecaoportugal) November 18, 2016

