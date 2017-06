13:11, 5 Qershor 2017

Kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje, Visar Ymeri, tha se “Mitrovica është plagë në trupin e Kosovës, e cila më së shumti na pezmaton”.

“Por në secilin takim e vizitë në Mitrovicë e shohim shpresën e të rinjve për ta shëruar këtë plagë”.

Kështu tha Ymeri pata mitrovicasve në tubin zgjedhore që u mbajt atje.

“Sot s’ka mbet askush që nuk e dine se të gjithë ata mashtruan në kurriz të Kosovës e veçmas në kurriz të Mitrovicës”.

“Ndarja e Mitrovicës nuk ka ardhur nga natyra, por nga tradhtia e pastër ndaj atdheut”.

Tutje ai ka thënë se nëse ata do ta udhëheqin Qeverinë, nuk do të ketë kolonizim në veri të vendit, por njerëzit do të mund të shkojnë në shtëpitë e tyre.

