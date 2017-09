19:56, 12 Shtator 2017

Reperi Vig Poppa i ka bërë një urim të veçantë gruas së tij, me rastin e ditëlindjes së saj.

Në llogarinë e tij në Instagram, Vigani, ka postuar një fotografi të bashkëshortes së tij e cila shihet me një buqetë lulesh në dorë, duke shkruar: “My love,my wife,my favourite person in this world…Tdu cdo dit ma shum. Urime ditlidjen shpirt”.

Reperi është i martuar tash e disa vite, dhe është baba i një djali, njofton Klan Kosova.

My love,my wife,my favourite person in this world… Tdu cdo dit ma shum Urime ditlidjen shpirt ❤️ A post shared by Vigan Bardhi (@vigpoppa) on Sep 12, 2017 at 10:26am PDT

Interesante