15:01, 18 Qershor 2017

Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, nga Prrenjasi deklaroi se “orët e gjykatësve dhe prokurorëve të korruptuar janë të numëruara”.

“Pse nuk është dënuar asnjë politikan në Shqipëri? E dëgjoj shpesh si pyetje. Pallati i Drejtësisë ka qenë i pushtuar nga gjykatës e prokurorë të korruptuar, që u zgjodhën nga politikanët për të mos u prekur. Pse drejtësia e re do të funksionojë ndryshe dhe nuk do të jetë e njëjta gjë? Sepse ata që do të dalin të pastër nga filtri i vettingut, ata do të jenë në Pallatin e Drejtësisë, pa i pasur borxh asnjë politikani sepse do të jenë aty falë meritës së tyre, integritetit të tyre dhe profesionalitetit të tyre”, shtoi Rama./TCH

Interesante