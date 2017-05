12:31, 8 Maj 2017

Kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje, Visar Ymeri ka thënë se do të vazhdojnë ta kundërshtojnë Demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, duke thënë se do të përdorën të gjitha format e protestës.

“Është e domosdoshme që të mërkurën kjo qeveri të bie. Qeveria po e kërcënon Kosovën me Demarkacion ndërkohë që Kuvendi do të duhej të shkarkonte këtë Qeveri dhe me këtë rast ta shpëtojë edhe territorin e Kosovës”.

“Në një skenar të tillë ne do të protestojmë kundër ratifikimit të marrëveshjes dhe do t’i ndërmarrim të gjitha format protestuese”, ka thënë Ymeri në një konferencë për media, njofton Klan Kosova.

Ymeri ka thënë poashtu se e kundërshtojnë demarkimin e kufirit me Malin e Zi edhe për një arsye tjetër.

“Se jo vetëm që e cenon dhe ia fal burimet gati më të rëndësishme të ujit në Dukagjin Malit të Zi por edhe është precedent për çfarëdo negociate për demarkimin e kufirit me Serbinë”.

I pari i Lëvizjes Vetëvendosje ka thënë poashtu se nuk përjashtohet mundësia që të përdoret gazi lotsjellës.

“Për format e protestës do të ju njoftojmë me kohë por të mërkurën në orën 10:00 të votohet mocioni i mosbesimit dhe kështu ta pamundësojmë që koalicioni qeverisës ta dëmtojë Kosovën me këtë marrëveshje”.

