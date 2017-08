Lëvizja Vetëvendosje, përmes një telegrami, ka ngushëlluar familjen Lladrovci për ndarjen nga jeta të Muhamet Lladrovcit, babai i heroit, Fehmi Lladrovci.

Në të përmenden sakrificat e të ndjerit dhe familjes Lladrovci ndër vite, në rrugëtimin e gjatë dhe të vështirë drejt lirisë së vendit, njofton Klan Kosova.

Me pikëllim të thellë morëm lajmin për ndarjen nga jeta të Muhamet Lladrovcit. Ai ka qenë babai i një prej dëshmorëve ëmblemë të UÇK-së, Fehmi Lladrovcit. Prindërit si Muhamet Lladrovci nuk i ruajtën bijtë për vete, por ia dedikuan Kosovës. Ndërkaq, Fehmi Lladrovci ka përmbysur vetë kuptimin e trashëgëmisë. Me sakrificën e tij, ai përbën trashëgëminë e rezistencës – duke dhënë më të shtrenjtën, e duke përbuzur të pavlefshmen.Prindërit e dëshmorëve na e kujtojnë rolin e rëndësishëm edukues që ka pasur familja shqiptare për brezin e ri në kushtet e okupimit. Kjo familje na e rikthen në kohën tonë edhe luftën kundër moralit patriarkal; se lufta për liri kundër pushtuesve shkon krah për krah me barazinë e emancipimin brenda nesh. Xheva e Fehmiu, sikur Shota e Azemi janë dëshmorët e kësaj shembylltyre.Lëvizja VETËVENDOSJE! ndan dhimbjen dhe i shpreh ngushëllime familjes Lladrovci për këtë humbje.