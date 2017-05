11:21, 18 Maj 2017

Lëvizja Vetëvendosje do të mbajë konferencë në orën 13:00 njofton Klan Kosova.

Konferenca ishte paraparë të mbahej dje, e mërkurë, por më pas një herë u shty për një orë e më pas s’u mbajt fare.

Në konferencën e sotme Vetëvendosje ka paralajmëruar se do të sqarohet për të gjitha të thënat e ditëve të fundit në raport me koalicionet e mundshme dhe të tjera gjëra lidhur me këtë çështje.

klankosova.tv