1 Nëntor 2017

Lëvizja Vetëvendosje ka dërguar në zyrën e sekretarit të Kuvendit një kërkesë me atë të së cilës ka kërkuar që Partia Demokratike e Kosovës, t’ia lëshojë zyrat në Kuvend, shfrytëzojnë grupet parlamentare të partive politike.

Galuk Konjufca, deputetë i kësaj partie, ka tregua se ka dorëzuar kërkesën duke u bazuar në Rregulloren e Punës së Kuvendit.

Ai tha se LDK në vitin 2008 ia ka lëshuar zyrat PDK dhe kjo e fundit duhet që të veprojë njëjtë duke i liruar zyrat LVV.

“Unë ju kam drejtuar për ndarjen e hapësirave në kuvend. I vetmi dokument në të cilin mund të lidhen se si ndahen haspirat është rregullorja mendoj që adresimi. Kjo nuk do të kishte ndodhur po të ishte zgjidhur çështja ashtu siç kemi pritur që të zbatohet praktika që është praktikuar më herët. Në janar të viti 2008 Partia Demokratike e ka zënë vendime LDK si partia më e madhe. Ne kemi një zyre për 6 ulëse dhe hapësira e zyrës sonë nuk ka kapacitete më të mëdha. Tash me 32 persona është e pamundshme të funksionojmë.

“Ju e dini që grupet parlamentare konfirmohen pas themelimit të kuvendit me zgjedhjen e kryesisë. Ne e dimë që kjo procedurë ka përfunduar dhe ne kemi ngritë këtë çështje e sekretaria ka thënë që praktika e deri tash me ka qenë grupi më i madh parlamentar me grupin e dytë me u taku mirëpo kjo nuk po vlen për PDK sepse Xhavit Haliti ka refuzuar dhe ka thënë që si nënkryetar nuk e ka për kompetencë ndarjen e zyrave”.

Hajdar Beqa, deputet i PDK-së, tha se kërkesa e VV-së për të pasur një ambient të përshtatshëm është e drejtë, por nuk është e drejtë që të kërkohen zyrat që të lëshohen nga një grup tjetër, raporton EO.

Albulena Haxhiu, kryetare e komisionit, tha se ne kemi bërë përpjekje që kryesia të merret me këtë çështje.

“Sipas informacioneve që kemi është që kryetari i kuvendit që ti thotë zonjës Dërguti që të shkoj në Gjykatën Kushtetuese për të zgjidh këtë çështje. Neve nuk duhet të na bëhet zgjidhja por i duhet ti bëhet PDK-së. Sipas praktikave i bie që PDK është padrejtësisht në atë zyrë sepse ajo është e VV-së. LDK është mirë në atë zyrë sepse është grupi i sytë më i madh”.

