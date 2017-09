23:32, 29 Shtator 2017

Lëvizja Vetëvendosje ka shprehur keqardhje për incidentin e ndodhur në mes të deputetit të Vetëvendosjes, Frashër Krasniqi dhe atij të Nismës, Milaim Zeka, njofton Klan Kosova.

Ky është reagimi i Vetëvendosjes në Facebook:

Është tepër e vështirë edhe të fillosh të debatosh me Milaim Zekën, pasi ai nuk flet me gjuhën e argumenteve, por me fyerjen dhe shpifjen e gjuhës së dhunës së pushtetit. Sot, Frashër Krasniqit iu bë e pamundur të diskutojë me Milaim Zekën në Klan Kosova për shkak të akuzave të rënda e shpifjeve nga më të ultat.

Lëvizja VETËVENDOSJE! shpreh keqardhjen për atë që ka ndodhur në emision dhe i ben thirrje të gjithëve për qetësi e mendje të kthjellët.

Nga ana tjetër, me të njëjtën gjuhë represive ka folur së fundmi për këtë ngjarje edhe Qeveria e Republikës së Kosovës. Dhuna verbale e pushtetit në Kosovë ndaj aktivistëve të Lëvizjes VETËVENDOSJE! ka qenë përherë pararendëse e dhunës përmes represionit policor. Ky lloj represioni është në frymën e çdo regjimi autoritar të cilit i janë lëkundur themelet njëherë e mirë.

klankosova.tv