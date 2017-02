18:10, 16 Shkurt 2017

Muzikanti i Pink Floyd, Roger Waters, ka thënë se e sheh të arsyeshme të performojë në kufirin mes SHBA-së dhe Meksikës si një akt kundër retorikës së ndërtimit të mureve.

Veterani i cili jeton në SHBA ka goditur Presidentin Trump për deklarimet e tij të fundit për të ndërtuar një pengesë të përhershme për siguri përgjatë kufirit, njofton Klan Kosova.

Poashtu Roger Waters ka shtuar më parë se Presidenti Trump do të përballet me protesta masive kur ai do të vizitojë Mbretërinë e Bashkuar.

73 vjeçari shkëlqyeshëm ka përkujtuar rënien e Murit të Berlinit me një shfaqje të drejtpërdrejtë në vitin 1990 me pothuajse gjysmë milioni njerëzish në qytetin gjerman.

Interesante