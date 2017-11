16:26, 7 Nëntor 2017

Kryesia e Organizatës së Veteranëve të Luftës së UÇK-së, ka mbajtur sot një mbledhjen të jashtëzakonshme kryetarët e degëve, ku kanë diskutuar për mospagesën e pensioneve.

Kryesia kanë vendosur si më poshtë:

– Të pritet edhe këtë javë për shkak të procedurave ligjore, në mënyrë që pagesa e pensioneve të kryhet;

– Të thirret protestë për të martën me datën 14 nëntor ora 12:oo para institucioneve të vendit, ku me këtë rast do t’i ftojmë veteranët e luftës që sa më masovikisht të dalin në protestë për t’i realizuar të drejtat e tyre ligjore.

Tutje ata kanë ftuar institucionet që të marrin seriozisht shqetësimin e tyre dhe thonë se situate mund të dalë jashtë kontrollit.

klankosova.tv