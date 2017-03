11:07, 2 Mars 2017

Degët e Organizatës së Veteranëve të luftës së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës në Dukagjin kanë reaguar lidhur me vendimin e sotëm të gjykatës në Colmar të Francës.

“Seanca e sotme në Colmar të Francës, e vërtetoi atë që ne e kemi thënë që në fillim të ndalimit të Komandantit të ZO të Dukagjinit dhe ish Kryeministrit Ramush Haradinaj. I tërë ky proces, mund të quhet thjeshtë një pengmarrje politike, e aspak punë e drejtësisë, në të cilën thirret vazhdimisht Franca e Evropa”.

“Me këtë veprim, politika franceze dhe përkrahësit e tyre, po tentojnë destabilizimin e Kosovës dhe Ballkanit, për të realizuar agjendat e tyre. Ashtu sikur kur vendosi telat në urën e Mitrovicës, duke krijuar një problem që ende po e ngulfat Kosovën, edhe tani po e luan rolin e njëjtë, në bashkëpunim me po të njëjtat personazhe me të cilët bashkpunonte ngushtë me 1999”.

“Mbajtja peng e Komandantit Haradinaj, po bëhet me qëllim që të merren vendime në dëm të Kosovës dhe popullit të saj. Kjo qeveri e shantazhuar dhe servile ndaj bashkësisë ndërkombëtare, pasi nuk po arrin të sigurojë mbështetjen as nga populli e as nga deputëtet për këto veprime të dëmshme, nuk po kursen asnjë metodë për të kërcnuar e shantazhuar ata që u vendosën në anën e interesit të vendit e popullit”.

“Ne ju themi që të mos tentojnë të ndërmarrin vendime të cilat do të bartin pasoja edhe tek gjeneratat që vijnë, sepse Ramush Haradinaj edhe pse i ndaluar, ka ushtarët e vet në Kosovë, të gatshëm për mbrojtjen e çdo pëllëmbe të Atdheut, ashtu siç ishin të gatshëm çdo herë”.

“Nëse Kosova ka ende aleatë ndërkombëtarë, të cilët nuk e dijm më se kush janë, ju bëjmë thirrje që të ndalin këtë padrejtësi dhe të ndikojnë në lirimin e Komandantit Ramush Haradinaj, për të cilin Kosova ka nevojë më shumë se kurrë”, thuhet në një kumtesë të veteranëve të Dukagjinit, transmeton Klan Kosova.

