kanë marrëdhënie seksuale shpesh

unë dhe partneri im kemi bërë një marrëveshje martesore që seksi nuk dot ë mungojë asnjë ditë të vetme. Kjo mund të tingëllojë ndoshta qesharake, por vërtetë iu kemi përmbajtur kësaj rutine dhe pikërisht ky raport intim është ai që na përforcon lidhjen dhe na bën të ndjejmë nga afër njëri-tjetrin. Seksi është një konektor natyral, është një mënyrë e shkëlqyer për të larguar stresin dhe për të qenë sa më vital.

Qeshin gjatë tërë kohës

E qeshura ju zgjat jetën andaj edhe nuk ka më mirë kur i shijoni këto momente të lumtura me personin e jetës. Unë dhe partneri gjithnjë gjejmë një mënyrë për të qeshur, jo për rrethanat që na krijohen por sepse ndajmë këtë gëzim së bashku.

Mendojnë për të ardhmen e tyre

Lidhja me partnerin tim rritet çdo ditë, po, sepse ne vet e ushqejmë atë, duke menduar me pozitivitet për të ardhmen që na pret. Ne bëjmë plane realistike, mundohemi t’i përmbahemi dhe kjo na mban gjallë për të vazhduar lidhjen me synimin e realizimit të sa më shumë gjërave së bashku.

Mbani mend se çdo lidhje është e ndryshme, por nëse i keni ndjekur sadopak këto gjëra së bashku me partnerin, atëherë kjo është një shenjë e mirë sepse lidhja juaj frymon. Mbani këtë lidhje të fortë dhe përkushtojuni njëri-tjetrit…/femra.net/