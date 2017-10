14:13, 5 Tetor 2017

Vesi i zgjedhjes së ushqimit mund të jetë gjenetike, zbulojnë hulumtime të reja.

Dy ndryshime gjenetike që kodojnë për zakonin e zgjedhjes së ushqimit, janë identifikuar për herë të parë nga shkencëtarët, transmeton Klan Kosova.

Të dy gjene kanë të bëjnë me receptorët e shijes së hidhur, por njëra është e lidhur me fëmijët që thjesht nuk i pëlqejnë shijen e ushqimeve të caktuara, ndërsa tjetra është e lidhur me vështirësi dhe me vështirësi në ushqim.

Ky kuptim i ri mbi mënyrën se si zhvillohen shijet e fëmijëve mund të ndihmojë studiuesit nga Programi i Parandalimit të Shëndoshësisë Transdisiplinare (I-TOPP) të Universitetit të Illinois, për të zhvilluar strategji për të ndihmuar prindërit të futin dietat e shëndetshme tek fëmijët e tyre, transmeton Klan Kosova.

Në vend të kësaj, kjo është shkaktuar nga një kombinim i gjeneve të prindërve dhe faktorëve të mjedisit.

