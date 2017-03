18:31, 14 Mars 2017

Kryetari i Kuvendit të Kosovës, njëherit lider i Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, në Info Magazine të Klan Kosovës ka thënë se Forca e Sigurisë së Kosovës do të marrë mandat ushtarak.

Ai ka deklaruar se kjo është përgjegjësi e institucioneve të shtetit dhe se në asnjë rast nuk rrezikon marrëdhëniet e Kosovës me miqtë, njofton Klan Kosova.

“Formimi i ushtrisë është përgjegjësi e institucioneve të Kosovës. Shumë shpejt do ta kemi transformimin e Forcës së Sigurisë së Kosovës në forcë ushtarake”.

“Ka pasur vonesa të paarsyeshmë në transformimin e FSK-së. Jemi vonuar, por për këtë cështje nuk është asnjëherë vonë. Një ushtri që është më profesionalja në regjion, më pro-perëndimorja nuk mund të na ‘prishë’ as me NATO-n as me SHBA-në”. /klankosova.tv