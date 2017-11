16:05, 6 Nëntor 2017

Kryetari i PDK-së, Kadri Veseli, gjatë takimit të sotëm me sportistë të njohur nga komuna e Vushtrrisë, është zotuar se, me ardhjen e Ferit Idrizit në krye të kësaj komune, edhe së paku 5 fusha sportive të disiplinave të ndryshme do të ndërtohen që qytet, kurse 8 në fshatrat anekënd Vushtrrisë.

Veseli tha se investimet në sport në Komunën e Vushtrrisë do të shumëfishohen.

“Vushtrria mbetet vatër e sportit. Me dekada, kjo komunë ka prodhuar yje të sportit, të përmasave ndërkombëtare. Nga bota e futbollit, Vushtrria dhe Kosova krenohen me Ramadan Cimilin, Isa Sadriun, Besnik Kollarin, Armend Dallkun, Shefki Kuqin, Samir Ujkani. Kemi edhe hendbollisten Shqipe Tahiri, por edhe kikboksierin Dardan Menxhiqin Kurse, sot, të gjithë krenohemi edhe me superyllin, mesfushor ofanziv të përfaqësueses së Republiës së Kosovës, dhe të skuadrës Vitesse nga Holanda, Milot Rashicën e Shumë e shumë sportistë të tjerë të shquar vushtrrias të të gjitha disiplinave”, ka thënë ai.

Ai poashtu i ka siguruar sportistët se krahas ndërtimit të stadiumit të përfaqësueses së Kosovës në qendër të Kosovës, ndërtimit të stadiumeve olimpike në Prizren, Mitrovicë e Prishtinë, një stafium i përmasave të njëjta do të ndërtohet edhe në Vushtrri.

Veseli theksoi se, përkundër pengesave të vazhdueshme nga kundërshtarët politik, përfundimisht kanë filluar punët për ndërtimin e palestrës moderne të sporteve në fshatrin e njohur të hendbollit, në Samadrexhë, dhe është zotuar se do të kujdeset edhe personalisht që punimët të përfundojnë sa më shpejt.

Kandidati i PDK-së për të parin e Vushtrrisë, Ferit Idrizi ka thënë se përpos përkushtimit të tij për fuqizimin e sportit në këtë komunë, do të krijojë më shumë mundësi për të rinjtë vushtrrias, duke iu mundësuar atyre shkolla më të mira, aftësim, trajnime dhe arsimim profesional.

