15:15, 14 Qershor 2017

Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, , ka pritur të martën në takime të ndara ambasadorin amerikan Greg Delawie dhe disa ambasadorë tjerë, ku kanë diskutuar për procesin zgjedhor.

Siç ka bërë të ditur Veseli në Facebook, gjatë takimit është vlerësuar procesi zgjedhor si fer e demokratik.

Veseli i ka siguruar diplomatët se Kosova shumë shpejt do të formoj institucionet e reja.

“Në takime të ndara me ambasadorët e akredituar në Prishtinë, diskutuam për procesin zgjedhor në Kosovë, i cili u vlerësua si sukses i Kosovës dhe demokracisë tonë. Ambasadorët i sigurova se shumë shpejt Kosova do të formojë institucionet e reja që do të vazhdojnë partneritetin e ngushtë me aleatët tanë perëndimorë. Kosova do të vazhdojë rrugën e integrimeve euro atlantike dhe përmbushjen e obligimeve ndërkombëtare”, ka shkruar ai në Facebook, transmeton Klan Kosova

