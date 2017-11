10:16, 6 Nëntor 2017

Kryetari i Kuvendit të Kosovës ka pritur në një takim homologun nga Shqipëria, Gramoz Ruçin.

Pas takimit të dy kryeparlamentarëve do të ketë edhe deklaratë për media, njofton Klan Kosova.

Kjo vizitë bëhet me ftesë të kryeparlamentarit kosovar, derisa Ruçi do të qëndrojë për një vizitë dyditore në Kosovë.

Ai pos me homologun e tij nga Kosova, do të takohet edhe me presidentin, Hashim Thaçi, dhe kryeministrin kosovar, Ramush Haradinaj.

