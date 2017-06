23:56, 9 Qershor 2017

Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli ka shpalosur disa nga planet e Fillimit të Ri, përfshirë arsimin, shëndetësinë dhe sektorët e tjerë, njofton Klan Kosova

Ai foli për një orientim nga ndërmarrësia, prodhimi dhe prona private, duke synuar zëvendësimin e importimeve me prodhime vendore.

“Do t’i inkuraojmë ndërmarrësit tanë që ti fuqizojnë prodhimet”, tha Veseli në Magazinën Zgjedhore të Klan Kosovës.

Sipas tij, 60 mijë vende të punës mund të krijohen brenda 1 viti, nëse ata i përkrahin bizneset.

“Pa pasur veprimtari prodhuese nuk ke ndërmarrësi”, tha ai.

“Republika e Kosovës është totalisht shoqëri konsumuese, mungon veprimtaria prodhuese”.

Siaps tij, të gjitha zhvillimet që do të ndodhin në sektorin ekonomik dhe atë të arsimit do të lidhen me tregun e punës.

Veseli tha se arsimi do të fillojë të riformohet në kurrikulë por erdhe në target.

Ai po ashtu foli edhe për nevojën e krijimit të kuadrove të punës.

Rëndësi, Veseli i kushtoi rëndësi edhe arsimit profesional që e konsideron të jetë rregullator, dhe mori shembull 120 mijë djem e vajza që janë pa punuar pasi që nuk kanë asnjë përgatitje të arsimit profesional.

Orientimi nga digjitalizimit hde përgatitjave e kuadrove për krijimin e një ministrie të teknologjisë së informacionit dhe inovacioneve.

Sa i përket sektorit të shëndetësisë, Veseli premtoi se do ta fuqizojë atë gjithashtu.

Rritja e pagave, fuqizimi i specializantëve, investimet në infrastrukturën e sektorit publik, dhe mbajtja e doktorëve në Kosovë përmes përmirësimit të kushteve të punës , subvencionimi dhe përkrahja e specializantëve, ishin disa nga planet që Veseli i përmendi në lidhje me shëndetësinë.

“Nuk do të mbetet doktor e lëre më specialist pa trajtim adekuat dhe vende pune adekuate”, tha ai.

Veseli nuk i fajësoi mjekët për papastërti në spitale, por sektorin që është për mirëmbajtje.

“Ata po bëjnë një punë të jashtëzakonshme, punojnë edhe jashtë orarit, i shërbejnë këtij populli”, tha Veseli për shërbyesit shëndetësorë.

Sipas tij, është sistemi shëndetësor ai që është i dështuar dhe jo mjekët.

