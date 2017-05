14:43, 21 Maj 2017

Kadri Veseli, kryetar i Partisë Demokratike të Kosovës, që në këto zgjedhje është në një listë të përbashkët me partnerët e koalicionit – Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismën për Kosovën – ka premtuar se me fitoren e këtij koalicioni të madh fillimi i ri do të vjen edhe për pensionistët kosovarë, njofton Klan Kosova.

“Pensionistët kanë nevojë për vendime që u ndihmojnë të kenë një jetë dinjitoze. Ne kemi dëshmuar se jemi të fokusuar për mirëqenien e tyre. Ka ardhur koha për një fillim të ri për mirëqenien e pensionistëve të Kosovës”, ka shkruar Veseli në Facebook.

klankosova.tv