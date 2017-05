Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli ka përgëzuar 50 mijë vullnetarët e organizatës “Let’s Do It Kosova” që me aksionin e tyre i pastruan mbi 200 deponi ilegale të mbeturinave.

“Një ambient i shëndoshë e bën një shoqëri të shëndoshë. Është detyrë e të gjithë neve, qytetarëve të Kosovës, ta ruajmë mjedisin tonë”.

“Përmirësimi i ambientit do të jetë ndër komponentët kryesorë të Fillimit të Ri për Kosovën. #FillimiRi“, ka shkruar ai në Facebook, transmeton Klan Kosova.