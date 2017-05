18:20, 26 Maj 2017

Kadri Veseli nga Partia Demokratike e Kosovës, ka komentuar edhe njëherë çështjen e koalicionit të tij me AAK-në e Nisma për Kosovën.

Në prezantimin e radhës të këtij subjekti partiak, para qytetarëve në Prishtinë, Veseli tha se për lirinë e Kosovës e të ardhmen e Kosovës, gjithmonë do të jenë të bashkuara me Ramush Haradinajn, njofton Klan Kosova.

”Për Kosovë për lirinë e Kosovës, të ardhmen e Kosovës gjithmonë kemi qenë bashkë. Kemi qenë bashkë kur ka qenë më së rëndi në ’99, e tani do të jemi bashkë me Ramush Haradinajn edhe me fillimin e ri”.

”11 qershori do të jetë natë e madhe sikurse kjo sonte. Do të fillojmë fuqishëm së bashku, ta jetësojmë fillimin e ri bashkë me Ramush Haradinajn”.

”Nuk do të ketë dëshpërim në këtë vend, do të ketë shpresë e jetë për gjithë qytetarët e vendit tonë”.

”Mos të ndahemi e përçahemi mes vete. Sot në Kosovë qytetari ka nevojë për besim dhe respekt për njëri tjetërin. Kur janë këto dy tipare do të kemi sukses në kalimin dhe jetësimin e cdo platforme” ka përfunduar Veseli, njofton Klan Kosova.

Interesante