22:51, 28 Shtator 2017

Kryeparlamentari, Kadri Veseli, pas mbledhjes së kryesisë së kuvendit ka thënë që unanimish kanë vendosur se do të mbahet vazhdimi i seancës me datën 2 tetor si dhe do të mbahen dy seanca të tjera më 3 tetor.

Në njërën nga këto seanca do të bëhet konstituimi i komisioneve parlamentare, ndërsa seanca tjeter e të njëjtës ditë ka të bëj me ratifikimin e nje marrëveshje ndërkombëtare për fondin IPA rreth 70.5 milionë euro që do të hyjnë në Kosovë.

Ndërkohë në seancen e parë të 3 tetorit, do të mbahet edhe interpelanca lidhur me akuzat publike drejtuar Minisrtit të Bujqesisë, Nenad Rikalo, e inicuar nga LDK-ja.

Tutje Veseli ka thënë që arsyeja që nuk është mbajtur seanca deri tani, është mungesa e emrave të kryetarëve dhe anëtarëve të komisioneve parlamentare.

“Pa funksionalizimin e komisioneve parlamentare nuk mund të mbajmë asnjë seancë, kjo është edhe arsyeja pse nuk kemi mbajt seancë deri më sot. Kam pritur që ti kem të gjithë emrat e kryetarëve dhe anëtarëve të komisioneve parlamentare. Andaj edhe kam thirrë këtë mbledhje të pazakont që të mos humbim kohë” ka thënë Veseli.

Interesante