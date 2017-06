15:25, 5 Qershor 2017

Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, ka mbajtur sot një tubim në Vushtrri ku ka thënë se Kosova ka nevojë për një shtet të fuqishëm ekonomik dhe sovran, njofton Klan Kosova.

“Fillimi i Ri është zhvillim ekonomik, ndërmarrësi e fuqishme. Fillim i ri është pesëfishim i eksporteve. është rritje e prodhimit kombëtar në tetë për qind minimum. Është dyfishim i numrit të të punësuarve. Është rritje krahas rritjes ekonomike, ndërmarrësisë, sektorit privat, rritje e fuqizim të sektorit publik”, ka thënë Veseli.

“Rritje të pagave për sektorin publik, rritje e pagave po ashtu për pensionistët. Është fuqizim i rinisë, asetit tonë më të mrekullueshëm të Republikës së Kosovës, që jeni dhe sot kështu shumica. Është fuqizim i grave , të cilat përbëjnë 50 për qind të popullatës sonë. Është në të njëjtën kohë vëmendje dhe përkrahje, për të gjitha kategoritë që kanë nevojë në Kosovë si kategoritë e dala nga lufta, personat me aftësi të veçanta”.

“Tek e fundit ky është ideali i dëshmorëve, që kanë rënë ta kenë një shtet sovran, një shtet të fuqishëm ekonomik, me të cilin edhe ata sikurse ne do të do të krenoheshin”, tha Veseli.

