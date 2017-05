15:57, 29 Maj 2017

Kreu i Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli gjatë një fjalimi në Podujevë ka thënë se në Llap “Ka ardhë koha” për të fituar “Fillimi i Ri”, njofton Klan Kosova.

“Llapi është vendi që i ka dhënë shumë lirisë së Kosovës, në qoftë se do t’i përmendja emrat e heronjve tanë që prej Zahir Pajazitit dhe të gjithë të tjerët, sigurisht se do më duhej shumë kohë”.

“Kjo tregon se në cilën tokë jemi dhe sa duhet të jemi përgjegjës për të ardhmen e lirinë tonë, “ka ardhë koha” për të fituar “fillimi i ri” më 11 qershor”.

Veseli më pas vazhdoi duke shpalosur programin në qoftë se dalin fitues më 11 qershor.

“Në qoftë se dikush pyet se çfarë është “Fillimi i Ri” atëherë është, një shtet i fuqishëm ekonomik, ky është fillimi i ri:.

“Pas 11 qershorit Kosovës do t’i hapet një perspektiv e re e cila lidhjet me transformimin e fuqishëm ekonomik”.

“Ndërmarrësia – në mënyrë që të krijojnë vende pune për bashkëqytetarët tanë”.

“Përkrahja e ndërmarrësve atyre që sot i kanë ndërmarrjet e tyre, 60-mijë ndërmarrje janë në Kosovës, në qoftë se ne ua mundësojmë që të kenë fuqizim më të madh, atëherë dyfishohet numri i punëtorëve. Ne me fillim të ri do t’i ndihmojmë ata”.

“Nga bujqësia, sektori i cili ka perspektivë në Republikën tonë, 100 mijë hektarë tokë e cila është shumë bio, që mund të krijoj edhe produkte bio. Do të orientohemi në prodhimtarinë tonë, ata fermerë që prodhojnë edhe më shumë të krijojnë vende pune”.

“Bujqësia do të fuqizohet në çdo aspekt, numri i granteve do të rritet, edhe subvencionet do të rriten. Do të dyfishohet buxheti në sektorin e bujqësisë”.

Më pas, Veseli foli edhe për fuqizimin e gruas.

“Gruaja do të fuqizohet, do ta ketë rolin e vet në shoqëri, do ta ketë fjalën, por edhe përgjegjësinë. Nuk mund të ecë Kosova përpara pa ju jep mundësi zonjave që i kemi këtu dhe me qindra mija anë e mbanë Kosovës që i kemi, duhet të fuqizojmë rolin e grave dhe t’i përkrahim”.

Kreu i PDK-së nuk e la pa i përmendur edhe pensionistët.

“Fokusi ynë do të jetë tek pensionistët, do t’i rrisim pensionet për 25%, por jo vetëm rritje, do t’i ndihmojmë edhe në çështje të rehabilitimit”.

“Do të lirohen nga pagesat në sektorin shëndetësor”.

“Më 11 qershor do të fitojë Kosova, PDK është parti e interesave të mëdha të Kosovës, një parti që merr vendime, që nuk heziton dhe sakrifikon shumë”.