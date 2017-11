16:02, 3 Nëntor 2017

Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli ka qëndruar sot në Shtime për të takuar asambleistët dhe strukturat e partisë në këtë qytet.

Duke i falënderuar ata për angazhimin në raudin e parë, Veseli ka thënë se Naim Ismajli, do të vazhdojë punën e mirë që ka bërë në këtë qytet.

“Më 22 tetor, qytetarët e komunës së Shtimes dëshmuan bindjen e tyre së Naim Ismajli nuk është një politikan i zakonshëm, por një lider që do të punojë dhe do të japë rezultate për të gjithë shtimjanët. Edhe sot i falënderova të gjithë kandidatët për Kuvendin Komunal dhe strukturat e Partisë Demokratike të Kosovës në Shtime për kontributin e tyre të jashtëzakonshëm drejt fitores së madhe, e cila do të vuloset më 19 nëntor”, ka shkruar ai në llogarinë e tij në Facebook, transmeton Klan Kosova.

