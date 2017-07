15:18, 25 Korrik 2017

Kryeparlamentari në largim Kadri Veseli, ka thënë se mbledhja e sotme i dha fund mandatit të Legjislaturës së Pestë të Kuvendit të Kosovës, që pritet tutje të procedohet me Legjislaturën e Gjashtë e cila sipas tij pritet të jetë më efikase.

Në prononcimin e tij pas përfundimit të Kryesisë së Kuvendit, Veseli nuk ka dashur të komentojë nëse do të jetë ai përsëri kandidat për Kryetar Kuvendi apo jo vetëm duke pohuar se ky post i takon PDK-së, transmeton Klan Kosova.

”Më 3 gusht kemi seancën konstituive të Kuvendit dhe do të themi hapat që do të merren për kandidatutën e Kryetarit të Kuvendit, për vendimmarrjen do t’ju njoftojmë”.

Veseli po ashtu tha se të gjithë janë ndar të kënaqur me mbledhjen e sotme të Kryesisë, ndërsa që nga nesër ai njoftoi se do të bëhet regjistrimi i deputetëve fitues të zgjedhjeve të 11 qershorit, transmeton Klan Kosova.

Interesante