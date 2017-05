16:28, 11 Maj 2017

Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, sot ka vizituar kopshtin “Mollëkuqja” në lagjen “Ulpiana” në Prishtinë.

Duke i dëgjuar drejtpërdrejtë problemet me të cilat ballafaqohet ky kopsht dhe përgjithësisht kopshtet e fëmijëve në vend, kreu i PDK-së tha se gratë janë të suksesshme në ndërmarrësi, por pa fuqizimin e rolit të gruas dhe pa përkrahjen e bizneseve, që po bëjnë përpjekje për të ecur përpara, nuk mund të ketë zhvillim dhe prosperitet.

“Kosovës i duhet një fillim i ri. Një fillim i ri, i cili është në të mirën e qytetarëve tanë, në të mirën e fëmijëve tanë. Një fillim i ri, i cili krijon perspektivë dhe vende pune këtu në Kosovë e jo për të ikur nga Kosova. Një fillim i ri, që fuqizon prodhuesit tanë, që ju ndihmon atyre dhe jo vetëm që u kërkon taksa”, ka thënë ai.

Atje bashkë me Veselin ishte edhe anëtarja e re e PDK-së, Arbana Xharra, e cila tha se duhet të merren vendime që sjellin ndryshimin e kërkuar prej qytetarëve.

“Duhet të përfundojë koha e retorikave. Duhet me pas guxim me marrë vendime, me pas guxim me sjell ndryshimin”, ka thënë Xharra.

Në anën tjetër, Shkurte Metaj, udhëheqëse e kopshtit, pasi tregoi problemet me të cilat ballafaqohen, theksoi nevojën për fuqizimin e rolit të gruas në përgjithësi.

“Ne jemi munduar ta zgjedhim një staf kualitativ që prindërit të cilët dorëzojnë fëmijët këtu në kopsht, të jenë të sigurt se ka mësuese kualitative dhe të përgjegjshme për fëmijët”, theksoi Metaj.

Edukimi i fëmijëve ne ciklin parashkollor, sipas kryetarit Veseli, është bazë e suksesit për një arsim cilësor, transmeton Klan Kosova