23:55, 9 Qershor 2017

Kreu i Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli ka thënë se pak ka rëndësi pozita të cilën do ta ketë në mandatin e ardhshëm qeverisës nëse fitojnë zgjedhjet e parakohshme.

Ai ka thënë se do të jetë çdokund ku është interesi i qytetarit të Kosovës, transmeton Klan Kosova.

”Derisa po flitej për përmbylljen e fushatës elektorale, në Magazina Zgjedhore, Veseli tha se do të jetë jo tolerant ndaj çdo dukurie korrupsioni, fenomen i cili dëmton sovranitetin e vendit e ekonomisë”.

”Para se të mendojmë ku do të jemi ne, të mendojmë se ku do të jetë Kosova. Pak ka rëndësi ku jemi ne. Do jem çdo kund gjithmonë ku është interesi i qytetarit tim”.

”Nuk do të lejoj veten me cenu vetveten, nuk do lejojë shpresat e rinisë të cenohen. Do të jem jo tolerant tek cdo dukuri fenomen korruptues që e dëmton sovranitetin, shtetësinë, ekonominë e vendit tonë. Tek cështja e korrupsionit, nuk ka ngjyrim, korrupsion më të madh aktualisht ka tek gjithë zyrtarët që nuk mendojnë për qytetarët e tyre, është e përfshirë tek të gjitha partitë politike, nuk e mohoj edhe tek PDK edhe tek partitë tjera politike”.

”Kini parasysh edhe në këtë fushatë zgjedhore sepse Vetëvendosje mundohet të krijojë vetëm paragjykim. Kini parasysh vetem tenderat që ka jap Vetëvendosje me pak pushtet për dy vjet, tri. Krejt tek bizneset e Lëvizjes Vetëvendosje”.

”Ose LDK-në llom zoti ka nis me i ba mes vete, por kur erdh interesi me hy për pushtet njëri me tjetrin, mbani mend a kanë dasht me qu në 2013 njëri tjetrin në burg. Sa janë rrënu ndërtime pa leje e sa janë quajt mafia të ndërtimit, të gjitha janë legalizuar e dini pse sepse ka korrupsion. Për ato gjëra mos të ishin gjyqtarët e prokurorët me linçimin që iu bë Vetëvendosje ata ishin në burg. Me qenë zyrtarë i imi iu kishin ngrit pesë aktakuza zyrtarëve të lëvizjes vetëvendosje”.

Interesante