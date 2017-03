12:06, 25 Mars 2017

Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, ka deklaruar në Konventën e VIII të Partisë Demokratike të Kosovë se ai beson në shtetin e Kosovës dhe të ardhmen euro-atlantike të shtetit, ndërsa ka premtuar edhe se Kosova do ta formojë ushtrinë, pa i prishur raportet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, njofton Klan Kosova.

“Kosova është dhe do të mbetet, një vend i shpresës për të gjithë. Shtet dhe shoqëri e mundësive të barabarta për qytetarët e saj. Para nesh ndodhen shumë sfida, të politikës së jashtme e të brendshme, por unë kam besim të plotë tek njerëzit e Kosovës. Kam besim të plotë në shtetin e Kosovës, në të ardhmen e tij të sigurt euro-atlantike”, tha Veseli.

“Të tjerët le të merren me dilema, por ne do ta bëjmë ushtrinë e Kosovës. Do ta bëjmë një ushtri moderne e profesionale, rojtare e sigurisë së atdheut tonë, kontribuese e paqes dhe stabilitetit në rajon, anëtare dinjitoze e NATO-s, krenari e brezave që ëndërruan gjatë lirinë e Kosovës, krenari e brezave që do ta trashëgojnë shtetin e pavarur dhe sovran, Republikën e Kosovës”.

Ai u shpreh optimist se me besimin e palëkundur në forcën e popullit Kosova do t’ia del edhe sfidës së zhvillimit dhe fuqizimit të shtetit.

“Ne e çliruam Kosovën, sepse e donim lirinë më shumë se jetën tonë. Mijëra dëshmorë të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës janë dëshmia e përjetshme e kësaj atdhedashurie të pashembullt. Ne do ta bëjmë Kosovën shtet të zhvilluar e të begatshëm, sepse ky është obligimi ynë ndaj qytetarëve të mrekullueshëm të kësaj toke të bekuar”, tha kryetari Veseli.

klankosova.tv

