10:30, 22 Maj 2017

Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, ka thënë se fshati Greme i Ferizajt është shembull për shpirtin ndërmarrës.

“Mbrëmë u takova me njerëz të mirë të këtij fshati dhe u zotova që Fillimi i Ri do ta përkrahë Gremen dhe do ta përkrahë Kosovën të bëhet si Gremja. #FillimiRi“, ka shkruar ai në Facebook, transmeton Klan Kosova.

Interesante