17:53, 27 Maj 2017

Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli në prezantimin e tij të radhës para qytetarëve të Skënderajt, ka thënë se programi i subjektit të tij partiak ”Fillimi i Ri” do të jetë tërësisht përkrahës i bizneseve.

Tutje Veseli tha se suksesi i Kosovës që gëzon sot, është duke iu falënderuar PDK-së pasi gjithmonë pati udhëheqje vizionare për vendin, njofton Klan Kosova.

Në tubimin e PDK-së në Skënderaj, veç tjerash Veseli përsëri premtoi rritje të pensioneve e poashtu premtoi vende të reja të punës.

”Ne do të vazhdojmë bashkarisht se jemi PDK e Kosovës, jemi partia më e vendosur e më vizionare në Kosovë”.

”Duke qenë partia më e madhe në vend, kemi dëshmuar se jemi të gatshëm. Ky është suksesi i republikës sonë duke iu falënderuar PDK-së që me udhëheqje vizionare e ka ndërru Kosovën pozitivisht. Do vazhdojmë me ‘’Fillimin e Ri’’ për të mirën e vendit”.

”Për të pasur kuptimësi kjo liri duhet të kemi edhe zhvillim ekonomik. ”Fillimi i Ri” do të jetë tërësisht përkrah bizneseve. Imagjinoni një përkrahje e cila është adekuate. Vetëm një vend pune nëse e krijojmë krijojmë dhe 60 mijë vende pune”.

”Toka e Kosovës, është shumë organike. Në sektorin e bujqësisë do të dyfishohet buxheti me investime. Do të dyfishohet buxhet në bujqësi. Brenda katër vitesh duam të pesëfishohen eksportet”.

”Nuk mund të ecë përpara Kosova pa përfaqësimin e gruas. Azem Bejta u ka dhënë përparësi grave e pse ne të mos u japim grave përparësi. Pas 11 qershorit nuk do të ketë doktor që do të mbesin të papunë, ju premtoj. Në vend që të japim 100 milion euro vetëm në Maqedoni, pse mos tua japim mjekëve tanë”.

”25 % do të ju rriten pagat e pensionistëve kontributdhënës e atyre që sjanë kontributdhënës. Jemi bërë bashkë me Ramush Haradinaj, për një Kosovë perëndimore, Kosovë të denjë për qytetarin e Kosovës. Nuk jemi bërë bashkë kundër askujt”.

