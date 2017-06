23:37, 9 Qershor 2017

Serbia si asnjëherë më parë, ka pasur tendencë për rikthim në Kosovë, pikërisht në kohën kur ka ndodhur dhe bllokada politike në vend, ka thënë kryetari i PDK-së Kadri Veseli.

E një arsye e tillë sipas tij, e shtyu atë që ”Fillimi i Ri” të lëvizte me çdo kusht që të jepej një transformim i madh për shoqërinë në vend, transmeton Klan Kosova.

Në Magazina Zgjedhore, tutje Kadri Veseli ka thënë se nuk ka ndryshuar fushata zgjedhore por vetëm e ka fuqizuar atë duke dëgjuar qytetarët e vendit që sipas tij nuk do të ndalet më 11 qershor.

”Nuk kam ndryshuar asgjë nga fushata vetëm e kam fuqizuar atë. Nga ky tour i dëgjimeve me bashkëqytetarët e mi, ka lindur edhe ‘’Fillimi i Ri’’ i cili nuk do të ndalet më 11 qershor”.

”Është lëvizje qytetare që do të vazhdojë fuqishëm tutje. Kam vërejtur një vendosshmëri për të ecur përpara, e për të përmirësuar të gjitha gjërat mos tthemi që kanë qenë gabim por të munguara”.

”Ajo çfarë i duhet Kosovës aktualisht është pjesa e zhvillimit ekonomik. Orientimi im i ri i tërësishëm është plotësimi i vendeve të punës”.

”Me rëndësi për mua dhe PDK ka qenë projekti i këtij transformimit të madh për shoqërinë tonë. Nuk duhet të mohojmë faktin se për dy vjet e gjysmë kaluam në një bllokadë. Politika në vend që të zgjidhte problemet e qytetarëve po i krijonte probleme qytetarëve. Bllokada që shpesh herë në politikën tonë që shpesh herë lidhen me ego se sa interes për qytetarin, dëmtonin vendi.

”Kam qenë i preokupuar që Fillimi i Ri të lëvizte me çdo kusht. Që të mos kishte asnjë pengesë që do mund ta ndalte Fillimin e Ri. Asnjëherë më tepër tendenca e Serbisë për t’u rikthyer në Kosovë nuk ka qenë se në këto dy dekadat e fundit. Duke parë lëvizjet të cilat mund të kthenin Kosovën në një bllokadë që do ta politizonin Kosovën”.

”Në momentin kur kishim një rrezikshmëri të lartë. Është një tendencë ashiqare e Serbisë përmes provokimeve që i bën ndaj atdheut tonë për të ndikuar në vendimmarrjen institucionale të atdheut. Të gjitha këto më kanë vënë në një vendim që kanë qenë konform me interesat e qytetarëve dhe vendit. Ajo çfarë i nevojitet Kosovës në rend të parë është stabiliteti e më pas zhvillimi i vendit”.

